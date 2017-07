Maria Himmelfahrt am Dienstag, 15. August, steht ganz im Zeichen des Niederösterreichischen Almwandertages. Wie alle Jahre wartet auch in diesem Jahr ein hochkarätiges Rahmenprogramm in luftiger Höhe auf die Gäste – diesmal auf dem Hochkar bei Göstling.

Dabei kommen nicht nur Kinder auf ihre Kosten. Auch Wanderfans sind beim 68. NÖ Almwandertag gut aufgehoben. So können Besucher nicht nur bei der 360° Skytour einiges erleben, sondern auch an Führungen in der Hochkarhöhle teilnehmen. Zwei Ziele stehen für die Veranstalter rund um Landwirtschaftskammer Präsident Hermann Schultes und Alm- und Weidewirtschaftsvereins-Obmann Josef Mayerhofer im Mittelpunkt: Einblicke in die Arbeit der Almbauern zu geben sowie Almbesucher über sicheres und richtiges Verhalten auf der Alm zu informieren.

Der Almwandertag mit Festakt, feierlicher Almmesse und anschließendem Almfest wird musikalisch von der Trachtenmusikkapelle Göstling/Ybbs umrahmt. Volkskultureller Höhepunkt ist das „Offene Singen“ mit der Geschäftsführerin der Volkskultur Niederösterreich, Dorli Draxler. Landwirtschaftlich Interessierte können sich bei der Gebietsrinderschau des Rinderzuchtvereines Ötscherland und den fachspezifischen Ausstellungen bestens informieren. Regionale Köstlichkeiten machen den Almwandertag auch noch zu einer kulinarischen Rundreise quer durch die Region.