Ingrid Riegler von der Caritas Suchtberatung Scheibbs bietet Hilfe und Begleitung bei Alkohol- oder Drogenproblemen.

NÖN: Kommen die Menschen eher mit Drogen- oder mit Alkoholproblemen zu Ihnen?

Riegler: Im Bezirk Scheibbs wenden sich zur Zeit vermehrt Menschen mit Alkoholsucht an uns. In die Gruppen und Einzelberatungen kommen sowohl Menschen mit schweren Suchtproblemen als auch Leute, die nur ihren Alkoholkonsum reduzieren wollen, etwa, weil sie gesundheitliche Folgen spüren.

Wann kommt jemand zur Suchtberatung?

Riegler: Viele wollen etwas tun, weil sie selber merken, dass ihr Leben durch die Sucht beeinträchtigt ist, auch wenn diese noch nicht so stark ausgeprägt ist.Da sind zunächst die Menschen, die nach Alko-Unfällen an uns verwiesen werden oder per gerichtlicher Weisung nach Straftaten im Zusammenhang mit Drogen oder Alkohol. Andere werden auch vom Arzt, vom Krankenhaus oder Therapiestationen an uns vermittelt, manche auch vom Arbeitgeber.

Die Caritas bietet Gruppen zur Trinkreduktion an – reicht das denn zur Suchtbekämpfung?

Riegler: Für Suchterkrankung braucht es ein breites Therapieangebot. Die Arbeit in der Gruppe soll helfen, das eigene Trinkverhalten bewusst wahrzunehmen. Dann kann man Ziele setzen und umsetzen, wie etwa die Bewältigung von Belastungen ohne Alkohol und das Erkennen von Rückfallsituationen. Für viele ist das der erste gangbare Schritt zur Veränderung.

Wie viele von den Teilnehmern schaffen es tatsächlich, ihren Alkoholkonsum zu reduzieren?

Riegler: Unserer Erfahrung nach schafft es ein großer Teil, das Trinkverhalten zu verändern und den Alkoholkonsum zu reduzieren. Ein weiterer Teil schafft es, völlig abstinent zu bleiben. Es gibt natürlich immer die, die ihr Trinkverhalten nicht ändern, weil der der Anstoß für den ersten Schritt vielleicht noch nicht da ist. Viele bleiben mit uns in Kontakt und arbeiten weiter an sich.

Wie geht es nach dem Ende des Gruppenangebots weiter? Gibt es eine längerfristige Betreuung?

Riegler: Wir bieten weiterführende Gruppentreffen einmal pro Monat an. Man kann aber auch jederzeit Einzelberatung durch Ärzte, Psychotherapeuten oder Sozialarbeiter in Anspruch nehmen. Alle unsere Angebote sind kostenlos.

Finden auch Angehörige bei Ihnen Hilfe?

Riegler: Angehörige sind natürlich immer mitbetroffen. Wir beziehen sie daher in unser Beratungsangebot mit ein. Wir machen allerdings keine Paarberatungen, sondern betreuen beide Partner einzeln.

Was raten Sie Angehörigen von Menschen mit Suchtproblemen?

Riegler: Angehörige sind meist einer hohen Belastung ausgesetzt. In der Beratung können sie sich mit ihren Bedürfnissen auseinander setzen und ihre Strategien im Umgang mit dem Betroffenen reflektieren.