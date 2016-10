Wenige Märkte sind so sicher wie der Lebensmittelmarkt. Hunger und Durst sind auch in Zukunft überlebenswichtig. Der Lebensmittelhandel reagiert und ist bei neuen Trends sehr erfinderisch.

Neue Marken und Namen, wie „Free from“ oder „Super food“, werden entstehen. Die Produktpalette wird immer umfangreicher, die Menschen vor den Regalen der Supermärkte immer orientierungsloser.

Info-Veranstaltung am 12. Oktober

Die Gesunde Gemeinde Bergland lädt am 12. Oktober zu einer Info-Veranstaltung und Diskussionsrunde mit Eduard Hauss vom Lebensmitteltechnologischen Zentrum in Wieselburg in den Seminarhof Lachgut von Regina und Alfred Luger nach Krottenthal ein. Beginn 19.30 Uhr. Anmeldung bis 7. Oktober: 0676/4014474.