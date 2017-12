Krampuslauf war Highlight bei Grestner Advent .

Mit einer gemütlichen Einstimmung in den Advent, veranstaltet von der Grestner Wirtschaftsgemeinschaft, begann am vergangenen Wochenende in Gresten die stillste Zeit des Jahres mit vorweihnachtlichen Schmankerln und einem kleinen Adventkonzert des Volkschulchors.