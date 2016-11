Mit dem neuen Fahrplan, der am 11. Dezember in Kraft tritt, bemühen sich die ÖBB um eine weitere Angebotsverbesserung im Nahverkehr. Davon profitiert auch die Erlauftalbahn. Zwei Zusatzzüge dienen zur Schließung der Vormittagslücke nach Wieselburg an Werktagen.

Auch Anliegen der Studenten

Die Züge verkehren von Montag bis Freitag, außer in den Ferien, ab Pöchlarn um 8.34 Uhr mit Ankunft in Wieselburg um 8.51 Uhr und ab Wieselburg um 9.02 Uhr mit Ankunft in Pöchlarn um 9.18 Uhr. Mit den Zügen erfüllen die ÖBB auch ein Anliegen der FH Wieselburg, die sich für ihre Studenten zusätzliche Züge gewünscht hat. Die Umsetzung erfolgt „kilometerneutral“, das heißt: Die Züge 7022 mit Abfahrt Pöchlarn um 16.37 Uhr und 7031 mit Abfahrt Wieselburg um 18.05 Uhr verkehren dafür nur mehr an Werktagen und am Samstag.

„Bei der Erstellung der Fahrpläne beziehen wir auch Pendlerströme und Wünsche der Gemeinden mit ein.“

Christopher Seif, Pressesprecher ÖBB

„Das Fahrplanangebot kommt jetzt wochentags noch mehr den Interessen der Fahrgäste entgegen und bietet mit einem Zweistundentakt auch am Wochenende ausreichend Reisemöglichkeiten“, begründet ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif die Umstellung. „Bei der Fahrplangestaltung berücksichtigen wir nicht nur wirtschaftliche Gegebenheiten, sondern planen auch Pendlerströme und Anliegen aus den Gemeinden ein.“

Entlastung der IC-Verbindungen

Ein neuer, eigenwirtschaftlich betriebener D-Zug von Amstetten über St. Pölten nach Wien Hauptbahnhof bringt eine Entlastung der IC-Verbindungen und für die Fahrgäste von Waidhofen eine Verbesserung der Umsteigesituation sowie eine Zeitersparnis von 12 Minuten. Der neue Zug mit der Abfahrt um 6.20 Uhr in Amstetten und Ankunft um 7.18 Uhr in Wien Hauptbahnhof bietet einen besseren Anschluss in Amstetten für die Fahrgäste aus Waidhofen in Richtung St. Pölten und Wien.

Die großen Fahrplanänderungen und -umstellungen, die im Vorjahr mit der Vollinbetriebnahme des neuen Wiener Hauptbahnhofs einhergegangen seien, gebe es heuer nicht, beruhigt Seif. „Die Kunden können sich aber österreichweit über eine Angebotsausweitung von insgesamt 280.000 Zugkilometern freuen.“

Zusätzliche Stopps für Railjets

Für Bahngäste in Niederösterreich gibt es noch eine weitere gute Nachricht. Die ÖBB-Railjetzüge, die bisher nur in den Landeshauptstädten Halt gemacht haben, bekommen nun zusätzliche Stopps in überregionalen Verkehrsknotenpunkten wie etwa Amstetten und St. Valentin. Ab 11. Oktober haben die ÖBB bereits damit begonnen, die Intercity-Garnituren zwischen Wien und Salzburg durch neun neue Railjets zu ersetzen. Bis zum Fahrplanwechsel werde die Umstellung abgeschlossen sein, versichert ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif.

„Für die Reisenden, besonders die Pendler aus den Regionen, bringen die neuen Züge nicht nur durch die zusätzlichen Stopps in ihrer Nähe deutliche Vorteile“, erklärt Seif. „Neben höherem Fahrkomfort werden auch zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung stehen. Dadurch tragen wir den steigenden Fahrgastzahlen Rechnung.“