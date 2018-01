Die Sternsinger – Alexander Wurzenberger (Balthasar), Maria Scharner (Melchior), Kathrin Zehetner (Caspar) und Sternträgerin Lena Wurzenberger mit Begleiterin Renate Stark – besuchten in der Vorwoche auch die Erlauftaler NÖN-Redaktion in der Gewerbestraße in Purgstall (ÖkoFen-Gebäude) und sammelten für die Dreikönigsaktion, die heuer Kindern und Jugendlichen in Nicaragua zugute kommt.

| Eplinger