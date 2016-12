Weihnachten, sagt Helga Baumann von „Willkommen Mensch in Steinakirchen“, sei ein Fest, das man Menschen anderer Kulturen „zeigen, aber nicht aufzwingen“ könne. Wie der kleinen Tochter einer Asylantenfamilie, die sich heuer unbedingt einen Christbaum wünscht: „Wir haben beschlossen, dass wir die Familie jetzt nicht mit einem Baum zwangsbeglücken. Wer will, kann mit uns in die Kirche gehen und sehen, warum und wie wir Weihnachten feiern – ganz zwanglos.“

Zwanglos wie das Treffen am vergangenen Wochenende, das durch Lebkuchenbacken eine weihnachtliche Atmosphäre bekam. Zwanglos war auch die kleine Feier in Gaming, bei der die Helfer rund um Hanspeter Beier kleine Geschenke für die Kinder mitbrachten. „Eine Weihnachtsfeier im eigentlichen Sinn war das aber nicht“, gibt Beier zu verstehen. „Wir nehmen Weihnachten eben als Anlass, Freude zu bereiten.“

Keine Feiern, aber mehr Zeit für Besuche und Beisammensein, sind für Peter Haslwanter von „Willkommen Mensch in Purgstall“ in der Weihnachtszeit wichtig. Erst Ende Dezember wird es ein gemütliches Treffen geben. „Wir werden am 24. Dezember alle Familien besuchen. Was wir feiern, geht uns alle an, es ist ein zentrales Thema. Diese Menschen, die ihr Land und ihre Familien verlassen mussten, erinnern uns an den tiefen, eigentlichen Sinn von Weihnachten.“