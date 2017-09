Am Freitag, 22. September, findet ab 9 Uhr die NÖ Landes-Katastrophenschutzübung statt, an der insgesamt 18 Organisationen und rund 800 Personen teilnehmen. Dabei wird es sieben Katastrophenszenarien an verschiedenen Schauplätzen im Bezirk geben:

Gresten-Land: Waldbrand am Schwarzenberg

Wieselburg-Land: Gefahrgutunfall auf der B25 im Bereich Brandlteich

Purgstall: Verkehrsunfall mit Gewässerverunreinigung im Bereich der Firma Busatis

Menschenrettung in der Erlaufschlucht

Scheibbs: Evakuierung der Sportmittelschule Scheibbs inklusive Menschensuche mit Rettungshunden

St. Anton: Großeinsatz in der Schottergrube Traunfellner nach einem Unfall mit 30 Verletzten

Lackenhof: Liftbergung am Großen Ötscher in der Dämmerung mit 110 Figuranten.