Der Ötscherlandbezirk ist offiziell laut Statistik Austria 2018 ein Bezirk mit einem positiven Bevölkerungswachstum. Um 0,2 Prozent ist die Einwohnerzahl mit Stichtag 1. Jänner 2018 gegenüber dem 1. Jänner 2017 gewachsen. Das sind um 80 Einwohner mehr. Eigentlich ein Grund zum Jubeln, denn damit liegt man nur unwesentlich unter dem Niederösterreich-Schnitt von 0,3 Prozent.

„Am generellen Trend, der Schrumpfung von Bevölkerungen in peripheren Regionen und dem Bevölkerungszuwachs im Einzugsgebiet Wiens und entlang der Westachse hat sich allgemein nichts geändert“, weiß Regina Fuchs, Direktorin im Bereich Bevölkerung bei der Bundesanstalt Statistik Austria.

„Wir versuchen, die Abwanderung mit gezielten Maßnahmen zu stoppen. Leider bislang vergebens.“ Bürgermeisterin Renate Gruber. Gaming weist erneut das höchste Minus im Bezirk auf.

Ein Trend, der sich auch im Scheibbser Bezirk zeigt. Von den 18 Bezirksgemeinden weisen nur acht eine positive Entwicklung auf. Und auch unter diesen acht Gemeinden gibt es einen deutlichen Unterschied. Denn die beiden Wieselburger Gemeinden sind gemeinsam mit Wolfpassing und St. Georgen/Leys über die Jahre hinweg die Zugpferde im Bezirk.

Vierthöchstes Wachstum in ganz Niederösterreich

Alleine Wieselburg Stadt weist 2018 ein Plus von 175 Einwohnern gegenüber dem Vorjahr auf, die Gemeinde Wieselburg-Land ein Plus von 30 Einwohnern. Die Stadt Wieselburg ist mit einem relativen Wachstum von 4,4 Prozent unter den Top-vier-Gemeinden Niederösterreichs. Nur Glinzendorf (Bezirk Gänserndorf) mit einem Plus von 8,4 Prozent, Gramatneusiedl (Bezirk Bruck, +7,0 Prozent) und Muckendorf-Wipfing (Bezirk Tulln, +5,8 Prozent) sind stärker gewachsen.

„Der Wohnbau boomt bei uns in der Gemeinde – aufgrund der räumlichen Gegebenheiten natürlich vor allem der großvolumige. Allein in den letzten beiden Jahren wurden mehr als 200 großvolumige Wohneinheiten bei uns errichtet. Weitere 300 sind bis 2022 in Planung“, weiß Wieselburgs SPÖ-Vizebürgermeister Peter Reiter. Mit der Erschließung der Breiteneicher-Gründe, wo 29 Bauparzellen für Einfamilienhäuser entstehen, soll auch der private Wohnbau weiter angekurbelt werden.

Wieselburg erstmals über 4.000 Einwohner

Wieselburg hält am 1. Jänner 2018 bei 4.144 Einwohnern, das sind um 626 mehr als am 1. Jänner 2002 (+18 Prozent). Ein ähnlich starkes Wachstum in diesen 16 Jahren verzeichnen im Bezirk nur die Gemeinden St. Georgen/Leys (+ 335 Einwohner seit 2002/+26 Prozent), Wieselburg-Land (+330/11 Prozent) und Wolfpassing (+329/+26 Prozent). Letztere hat mit einem Plus von 27 Einwohnern oder umgerechnet sogar 1,7 Prozent auch den zweitbesten Wert im Bezirk im Vorjahresvergleich.

„Das ist natürlich eine sehr erfreuliche Entwicklung für eine Gemeinde – und vor allem sind wir zuversichtlich, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Denn mit der Siedlung Hahnkreuz haben wir mit Jahresende 15 neue Bauparzellen erschlossen, von denen schon fünf verkauft sind. Und auch im Schlossareal wird sich am Wohnbausektor einiges tun“, freut sich Wolfpassings ÖVP-Bürgermeister Fritz Salzer.

Ebenfalls auf ein Plus von 1,7 Prozent (+17 Einwohner) kommt die Gemeinde Reinsberg. Eine positive Entwicklung weisen auch die Gemeinden Wang (+16 Einwohner), Oberndorf (+12 Einwohner), St. Georgen/Leys (+7 Einwohner) und St. Anton (+5 Einwohner) auf.

Wieselburg wächst. In den letzten zwei Jahren wurden mehr als 200 neue großvolumige Wohneinheiten errichtet. Weitere 300 sind für die nächsten fünf Jahre geplant. Seit 2002 ist die Bevölkerungszahl der Stadtgemeinde um 626 Einwohner (18 Prozent) gewachsen. | Eplinger

Von diesen Werten können die Gemeinden im Süden des Bezirks nur träumen. Dort geht die Talfahrt fast ungebremst weiter. Die Marktgemeinde Gaming hat absolut und relativ die meisten Einwohner verloren. 3.122 Einwohner sind um 58 Einwohner weniger als am 1. Jänner 2017 (-1,8 Prozent). Noch beängstigender ist hier der Vergleich mit dem Jahr 2002. Damals zählte die Marktgemeinde Gaming noch 3.637 Einwohner, das sind um 515 oder 14 Prozent mehr als aktuell.

„Der gesellschaftliche Trend geht leider Richtung Ballungszentren. Wir versuchen zwar seit Jahren, mit gezielten Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen wie etwa der Teilnahme am Pogramm der familienfreundlichen Gemeinde dem entgegenzuwirken, aber es gelingt uns nicht“, bedauert SPÖ-Bürgermeisterin Renate Gruber.

Dabei ist sie überzeugt, dass die Gemeinde Gaming eine sehr hohe Lebensqualität biete – und das in umfassendem Sinn. „Wir haben nicht nur eine schöne Landschaft, sondern auch eine gute Infrastruktur und vor allem sehr gute Arbeitgeber – von Worthington bis hin zu unseren kleineren Gewerbe- und Handelsbetrieben. Auch gibt es bei uns ein starkes und funktionierendes Gemeinschafts- und Vereinsleben sowohl in Gaming als auch in Lackenhof. Daher lassen wir uns nicht entmutigen, auch wenn die Zahlen natürlich bitter sind“, weiß Gruber.

Mehr zur landesweiten Entwicklung lest ihr in der NÖN-Landeszeitung.