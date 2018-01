Die Polizei hatte zwei Einsätze in der Silvesternacht. In Wieselburg wurden am Bahnhof ein Snackautomat, ein Verkaufsregal sowie ein Türblatt durch eine Silvesterrakete schwer beschädigt. Vom Täter fehlt jede Spur.

In Oberndorf setzte eine Silvesterrakete eine Hecke in einem Wohngebiet in Brand. Diese brannte auf rund sieben Meter Länge ab. Die Hausbesitzer konnten gemeinsam mit der FF Oberndorf, die mit 15 Mann vor Ort war, das Feuer rasch löschen und somit größeren Schaden vermeiden.