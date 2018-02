Am vergangenen Donnerstag krachte es auf der B25 gleich zweimal!

Zwei Unfälle an einem Tag: Drei Verletzte .

Am Donnerstag-Vormittag kam es in Mühling zu einem Verkehrsunfall mit einem vierrädigen Leichtkaftfahrzeug. Eine Autolenkerin aus dem Bezirk Scheibbs touchierte bei der Fahrt von Wieselburg nach Purgstall ein links aus der Eisentraße kommendes Microcar am Heck.

Dadurch wurde das Leichtkraftfahrzeug in den Straßengraben geschleudert. Der Lenker des Microcars erlitt dabei Verletzungen am rechten Bein und wurde vom Roten Kreuz ins LK Scheibbs eingeliefert.

Zwei Verletzte bei weiterer Kollision

Zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall kam es rund zwei Stunden später im Kreuzungsbereich der LB22 und der LB25. Ein aus Gresten kommender Autolenker aus dem Bezirk übersah beim Einbiegen in die Erlauftalbundesstraße ein aus Purgstall kommendes Auto.

Beim Zusammenstoß wurden beide Autolenker verletzt. Das Rote Kreuz brachte sie zur ärztlichen Versorgung ins Landesklinikum Scheibbs. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die FF Scheibbs nahm die Bergung der Unfallautos vor. Die LB25 war während der Bergungsarbeiten gesperrt.