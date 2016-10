Am Freitag wurde das Töpperschloss Neubruck zum Schauplatz der Kochbuchpräsentation von Waltraud Stöckl. In Kooperation mit dem Land Niederösterreich, der Neubruck Immobilien GmbH und dem Kral Verlag lud die „kochende und backende Bürgermeisterin“ zur Präsentation ihres Buches „So kocht das „Ötscher:Reich“ ein. Auf 142 Seiten entführt Waltraud Stöckl in eine Welt, bestehend aus Rezepten und Speisen sowie Bräuchen und Traditionen aus der Region rund um den Ötscher.

Besonders stolz ist Stöckl auf das Buchcover, das zum einen die Nordseite des Ötschers und zum anderen die alte aber funktionstüchtige Bauernküche von Stöckl zeigt. „Das mit der richtigen Seite vom Ötscher war mir ein besonderes Anliegen“, lächelt Stöckl.

„Wir haben das Buch gezielt erst nach der Landesausstellung herausgebracht, damit es nicht in einer Bücherflut untergeht. Eine nachhaltige Wirkung ist uns sehr wichtig.“

Robert Ivancich, Verleger

Als Beitrag für die Nachhaltigkeit der Landesausstellung bezeichnete Verleger Robert Ivancich das Kochbuch. Und Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger ging sogar noch weiter. Er sieht das Kochbuch als wichtigen Beitrag zur Regionsidentität: „Denn Speisen und Getränke sind genauso identitätsstiftend wie Brauchtümer.“