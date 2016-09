Er ist von Kopf bis Fuß auf Country eingestellt: Der 71-jährige Karl Sobotka aus Miesenbach bei Scheibbs liebt Country Musik seit seiner Kindheit im Amerikanischen Viertel im 18. Wiener Gemeindebezirk auf.

Nunmehr tourt er selbst unter dem Künstlernamen Carl Meesenbaker¨– in Anlehnung an seinen Wohnort Miesenbach – durch die Lande. Seine neueste CD hat den Titel „Honky Tonk Man“ und zeigt die große musikalische Vielfalt des Hobbymusikers und Country-Fans.

Präsentation am 29. Oktober

Präsentieren wird sie der Country-Sänger am Freitag, 29. Oktober, 19 Uhr, in der Dorfschenke in Oberzögersdorf im Bezirk Korneuburg.

Als echter Weltenbummler hat Carl Meesenbaker auch bereits sehr oft die Wiege der Country-Musik, die amerikanischen Südstaaten, besucht und kam dabei auch mit seinen Idolen der Country-Szene zusammen. Die zahlreichen gemeinsamen Fotos mit seinen Lieblingen, wie Buddy Jewel, Willie Nelson oder den Bellamy Brothers hängen auf der Fanwand in seinem „Country-Salon“. Infos: www.meesenbaker.com