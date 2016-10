Allerdings bleibt ihm fürs Feiern derzeit sicherlich nur wenig Zeit. Er ist ein gefragter Mann zwischen Wieselburg, Schwadorf und München.

Denn der Aufsichtsrat der Trenkwalder Personaldienste GmbH hat Klaus Lercher in seiner Sitzung am 7. Oktober in München einstimmig zum neuen CEO Trenkwalder Deutschland berufen. Er übernimmt diese Aufgabe zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer und CEO der Trenkwalder Personaldienste GmbH in Österreich.

„Das ist natürlich noch einmal deutlich mehr Verantwortung , auch wenn die Mitarbeiter- und Umsatzzahlen in Deutschland derzeit noch hinter jenen in Österreich liegen. Aber das Marktpotenzial ist in Deutschland natürlich um ein Vielfaches höher als in Österreich“, freut sich Klaus Lercher über seine neue Aufgabe.

