Ihr Talent für Chemie bewiesen zahlreiche Schüler aus ganz Niederösterreich, die am Landeswettbewerb der Chemieolympiade teilgenommen haben. Bildungs-Landesrätin Barbara Schwarz gratulierte am Donnerstag den jungen Talenten im Rahmen der Preisverleihung am BORG Krems: „Sie alle haben mit Ihrer Teilnahme an diesem Wettbewerb Ihr Talent bewiesen, Dinge zu analysieren, wissenschaftliche Aufgaben zu lösen und sowohl in der Theorie als auch im Versuch ergebnisorientiert zu arbeiten.“

Landessiegerin der diesjährigen Chemieolympiade ist Daniela Tomasetig aus der HBLFA Francisco Josephinum Wieselburg. Den zweiten Platz sicherte sich Max Hadek aus dem BG/BRG Baden Biondekgasse, gefolgt von Erwin Rait aus dem BG/BRG Mödling Franz Keim-Gasse auf dem dritten Platz.

Die drei Erstplatzierten sind für den Bundesbewerb Ende Mai in Baden qualifiziert und haben so die Chance auf eine Teilnahme an der internationalen Chemieolympiade. Die Aufgaben bestehen aus einem theoretischen und praktischem Teil und umfassen verschiedenste Bereiche der Chemie. Seit Herbst wurde im FJ wöchentlich zwei Stunden lang für diesen Wettbewerb trainiert.