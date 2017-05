Der Europsparmarkt machte vor knapp einem Monat den Anfang. Als erstes Geschäft eröffnete er nach dem Umbau im City Center, und Inhaber Moritz Neuhauser freut sich über das positive Echo der Kunden. „Wir haben bislang nur lobende Worte bekommen und auch die Umsatzzahlen zeigen uns, dass es der richtige Schritt war“, schildert Neuhauser im Gespräch mit der NÖN.

Seit vergangenem Donnerstag hat auch der Friseurbedarf Roma wieder geöffnet. Dieser ist ja, wie Imbiss Deniz, der ab diesen Dienstag wieder offen haben wird, im City Center „gewandert“. Beide neuen Shops finden sich jetzt gegenüber dem Postshop beziehungsweise der Eduscho-Filiale wieder. Groß umgebaut wird gerade die Deichmann-Filiale. Sie wird um rund 100 m erweitert und hat für 1. Juni die Eröffnung geplant.

Außenanlage in Fertigstellung

Ebenfalls in der Fertigstellungsphase sind die Außenanlagen. Die neuen, breiteren Stellplätze bieten nun Platz für insgesamt 196 Autos. Die Schrankenanlagen bei den Ein- und Ausfahrten wurden abmontiert, die (überwachte) Kurzparkzone bleibt aber aufrecht. In den nächsten 14 Tagen werden auch noch acht E-Auto-Parkplätze mit Elektro-Tankstellen errichtet. Für weitere acht solcher Parkplätze in den kommenden Jahren ist vorgesorgt.

Parallel zu den Arbeiten wird im Hintergrund eifrig mit neuen Shop-Mietern verhandelt. „Wir stehen unmittelbar vor dem Abschluss mit drei neuen Mietern, können deren Namen derzeit aber noch nicht verraten. Sie passen aber sehr gut zum bestehenden Mix im City Center“, verrät Corinna Beischalger vom Center-Management der Krocon Holding GmbH. Die große gemeinsame Eröffnungsfeier im City Center ist dann für Ende September geplant.