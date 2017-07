57-jähriger Wanderer steckte in steilem Gelände fest .

Am Dürrenstein in den Ybbstaler Alpen (Bezirk Scheibbs) ist am Freitagnachmittag ein 57-jähriger Wiener mittels Hubschrauber gerettet worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag.