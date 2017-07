Am Freitag, dem 21. Juli, ist die Seegemeinde Lunz zum mittlerweile fünften Mal Schauplatz einer Zwischenwertung der traditionellen Ennstal-Classic. Zur 25. Ausgabe der traditionsreichen Oldtimer-Rallye von 19. bis 22. Juli mit Start und Ziel in Gröbming (Steiermark) wird ein Rekord-Startfeld von 220 Autos antreten. Die Teilnehmer aus 17 Nationen zünden insgesamt 46 oft längst vergessene Automarken.

Nach Lunz kommt der Oldtimer-Tross am Freitag, 21. Juli. Um 16 Uhr ist in der Seegemeinde die Ankunft der ersten Fahrzeuge mit kurzem Stopp und anschließender Weiterfahrt (Gesamtaufenthaltsdauer zirka zwei Stunden) geplant. Der Rallytag am Freitag beginnt von Gröbming aus mit einer Bergwertung auf den Stoderzinken, danach geht es weiter nach Spital am Pyhrn und Steyr (13.20 Uhr), wo um 14 Uhr der Restart erfolgt. Von Steyr geht es dann nach Lunz und schließlich weiter zum Romantik Hotel Schloss Pichlarn, nach Pürgg, und die Tauplitz über Niederöblarn bis zur Zielankunft in Gröbming (19.30 Uhr).

„Ich freue mich sehr, wieder in Österreich zu sein, ich werde diese wunderbare Rallye genießen!“ Patrick Dempsey

Nachdem für die Jubiläumsausgabe bereits zahlreiche nationale und internationale Topstars zugesagt hatten – von Mark Webber über Neel Jani, Hans-Joachim Stuck, Wolfgang Porsche bis hin zu Walter Röhrl oder Rudi Roubinek, konnten die Veranstalter in der Vorwoche einen weiteren absoluten Topstar bekannt geben, der die Rallye nochmals aufwerten wird: TV-Star Patrick Dempsey nimmt zum zweiten Mal nach 2015 an der Ennstal-Classic teil. Der „Mr. Cool“ der Film- und Vollgasbranche teilte dies in der Live-Übertragung des 24 Stunden Rennens von Le Mans Eurosport einem Millionen-Publikum mit. „Ich freue mich sehr, wieder in Österreich zu sein, ich werde diese wunderbare Rallye genießen!“, sagte Dempsey.

Der Australier Mark Webber, 2015 Fahrer-Weltmeister auf Porsche und vorher 215-facher Formel 1 GP-Starter, chauffiert einen Porsche 550 Spyder. | GEPA pictures/ Harald Steiner

Der heute 51-Jährige wurde zwischen 2005 und 2015 durch 237 Episoden als „McDreamy“ in der TV-Serie „Grey‘s Anatomy“, in der er die Rolle des Neurochirurgen Derek Shepherd spielte, zum charismatischen Weltstar. Bis 2015 saß er noch selber am Steuer eines Porsche seines Dempsey-Proton Racing Teams, den er in Le Mans und Sebring mit großer Leidenschaft pilotierte. Bei der Ennstal-Classic wird er einen Porsche 356 Speedster 1500, Baujahr 1955, fahren.

Aber auch österreichische Politprominenz ist wieder bei der Classic fix dabei. Vizekanzler Justizminister Wolfgang Brandstetter wird Co-Pilot von Gerald Brandstetter sein. Der Sieger der Ennstal-Classic 2002 wird seine 160 PS starke Alpine A110 Berlinette 1600S, Baujahr 1972, durch die Classic pilotieren.