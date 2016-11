An der Landwirtschaftlichen Fachschule Gießhübl fand die Auftaktveranstaltung der Reihe „EUROPA & WIR – Dialog der Generationen“ statt. Schüler der LFS Gaming, LFS Hohenlehen, LFS Unterleiten, LFS Gießhübl und des Francisco Josephinum Wieselburg präsentierten gemeinsam mit Vertretern der älteren Generation die Ergebnisse der vorangegangenen Workshops.

Bei der gemeinsamen Arbeit waren Themen wie Migration, die digitale Zukunft, die nachhaltige Energieversorgung sowie Ernährung und Gesundheit aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Generationen beleuchtet worden.

Landesrätin Barbara Schwarz eröffnete die Veranstaltung. „Für das gesellschaftliche Leben ist der Dialog der Generationen von entscheidender Bedeutung. Denn nur auf einem breiten Fundament aus Toleranz, Respekt sowie Verständnis, das auch vor Ländergrenzen nicht Halt macht, kann die Zukunft in einem gemeinsamen Europa positiv gestaltet werden“, betonte die Landesrätin.

Daher hätten der Erfahrungsaustausch und die aktive Mitgestaltung in einem gemeinsamen Europa eine so große Bedeutung. Sie trügen zur Sicherung eines dynamischen ländlichen Raumes bei. Gerade der Bildungsbereich sei ein zentrales Zukunftsthema. „Für mich zeigen die Diskussionsrunden, wie wichtig es ist, persönliche Erfahrungen auszutauschen“, stellte Schwarz fest. Den Abschluss der Präsentation bildete ein Video der Teilnehmer des Francisco Josephinum über die Digitalisierung der Landwirtschaft in der Produktion und Vermarktung.