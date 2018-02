Göstling jubelt mit Kathi Gallhuber über Bronze.

Seit 5.30 Uhr sind viele Göstlinger heute schon auf den Beinen. Nachdem sie sich um 2 Uhr morgens den 1. Slalomdurchgang viele noch zu Hause im Bett angeschaut hatten, versammelten sich um 5.30 Uhr zum zweiten Durchgang schon etliche Gallhuber-Fans zum Fan-Frühstücksfernsehen im Café LaVista im Sparmarkt Käfer-Lengauer.

Der Jubel kannte dann natürlich keine Grenzen mehr, als feststand, dass die 20-jährige Göstlingerin mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang die Bronzemedaille bei Olympia macht (NÖN.at berichete). Seitdem befindet sich die Marktgemeinde Göstling im Ausnahmezustand. Um 12 Uhr ist schon die nächste Feier im LaVista geplant. Bei Freibier lädt man zum Siegerehrungs-Schauen – und da gibt es ja gleich zwei Gründe zum Feiern. Neben Katharinas Bronzemedaille freuen sich die Göstlinger auch über die Super G-Goldene von Matthias Mayer.

Dritte Bronzemedaille für Göstling

Übrigens: Es ist dies die dritte Olympia-Slalom-Bronzemedaille für die Gemeinde Göstling. Nach Thomas Sykora vor genau 20 Jahren in Nagano, holte Kathrin Zettel vor vier Jahren in Sotchi Bronze. Alle drei Medaillen standen dabei unter besonderen Vorzeichen. Thomas Sykora war 1998 der große Titelfavorit und führte auch nach Durchgang eins, musste sich nach einem verkorksten Lauf, dann aber mit Bronze zufrieden geben.

Für Kathrin Zettel war es 2014 ein emotionales Wellental, nach der Enttäuschung im Riesentorlauf und dem Todesfall ihrer Oma, drei Tage vor dem Olympia-Slalom, flossen nach Bronze viele viele Tränen.

Und jetzt Katharina Gallhuber – sicherlich die Olympia-Sensation aus rot-weiß-roter Sicht bei den Alpinen bisher. Ihr bestes Weltcup-Resultat war ein fünfter Platz beim City Event in Stockholm unmittelbar vor Olympia. Vor der Olympia-Saison hatte sie nicht einmal einen Top-Ten-Platz zu Buche stehen gehabt.

Mikl-Leitner gratuliert Katharina Gallhuber

„Herzliche Gratulation! Ein großartiger Erfolg für Katharina Gallhuber und auch ein großartiger Erfolg für das Sportland Niederösterreich“, freut sich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leiter über die Bronzemedaille der jungen Göstlingerin bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang.

„Katharina Gallhuber wird mit Stolz und großer Freude seit Jahren vom Sportland Niederösterreich unterstützt. Sie hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, sich in der Slalom-Weltelite zu etablieren und tritt somit in die Fußstapfen erfolgreicher niederösterreichischer Skifahrerinnen und Skifahrer“, so Mikl-Leitner.