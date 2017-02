Einen Faschingsumzug gibt es in Gaming nur alle paar Jahre – umso größer sind die Vorfreude und das Engagement der Beteiligten, wenn es wieder einmal so weit ist.

34 Gruppen waren am Sonntagnachmittag bei der 13. Ausgabe mit dabei und verbreiteten Top-Stimmung im gesamten Ortszentrum. Von Dauerbrennern wie den Sieben Zwergen (Gemeinde), Piraten (FF aus der deutschen Partnergemeinde Bad Sassendorf) oder Geistern & Gespenstern (Volksschule Gaming) über Aktuelles wie die Ski-WM in Sankt Moritz (Allmer) oder Isländische Fußballer/Fans (ASV) bis zu Selbstironischem wie den „Thormäuer Höhlenmenschen“ (Naturfreunde) und Panzerknackern (Sparkasse) reichte der Ideenreichtum der Gaminger.

Einer freute sich darüber ganz besonders: Hauptorganisator Johann Scharner von der Freiwilligen Feuerwehr. „Es ist toll, so etwas in Gaming zu organisieren, es machen einfach alle mit – Vereine, Gewerbetreibende,... “, schwärmt Scharner. Es gab aber natürlich auch Tiefpunkte in der Vorbereitung – „zum Beispiel, wenn in kurzer Zeit einige Gruppen wieder absagen.“ Gesamt waren schließlich aber etwa 600 Personen am Umzug beteiligt – bis auf einige wenige Gruppen alles Lokalmatadoren.