Die historische Kraftwerksanlage wurde wasserrechtlich 1851 zum ersten Mal nachweislich erwähnt und im Laufe der Zeit immer wieder erneuert. Im Jahre 1998 fand vom Vorbesitzer eine letztmalige Wehrreparatur statt.

„Da der Zustand der Holzkonstruktion mit den Jahren immer schlechter wurde, hat die evn naturkraft eine umfassenden Sanierung vorgenommen“, erklärt EVN Vorstandssprecher Peter Layr. Neben dem Hochwasserschutz wurde dabei auch das Thema Fischwanderung im Detail berücksichtigt. „Damit sollte u.a. auch ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung des Lebensraumes für das Natura 2000-Schutzgut Huchen und zur Durchwanderbarkeit der Erlauf für Fische geleistet werden“, so Layr.

„Das Projekt in Wieselburg ist ein Beispiel für eine gelungene, nachhaltige Revitalisierung: nach den Bauarbeiten wurde das Projekt sowohl in punkto Wehranlage, als auch in den Bereichen Hochwasserschutz und Ökologie auf den neuesten Stand der Technik gebracht. “, steht Energie-Landesrat Stephan Pernkopf hinter dem revitalisierten Kleinwasserkraftwerk.