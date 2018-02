Viel Trara beim Faschingsumzug in Wieselburg.

Bunt und fröhlich ging es am Faschingsdienstag am Wieselburger Hauptplatz zu. Trotz winterlicher Kälte säumten Menschenmengen den Straßenrand, um den traditionellen Faschingsumzug der Schulen und Kindergärten zu bestaunen. Mehr als 50 Gruppen marschierten verkleidet durch die Stadt. Die Kinder und Jugendlichen hatten sichtlich Spaß daran, obwohl so manchem die Zähne klapperten. Das Spektrum an verschiedenen Masken reichte von Aliens und Astronauten bis hin zu Zoo- und Kuscheltieren. Für schwungvolle Musik sorgte die Jugendkapelle der Musikschule und die Blaskapelle des Francisco Josephinum. Die Mitarbeiter der Stadtgemeinde waren diesmal als Glücksbringer unterwegs und sprühten vor guter Laune.