Seit 25 Jahren musizieren Sepp Schagerl, Peter Ebner, Martin Holzer, Andreas Niterl und Sepp Leitner gemeinsam in der Formation der Wieselburger Tanzlmusi und sorgten bei mehr als 500 Auftritten in Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark, Salzburg oder auch Bayern für Stimmung und gute Laune. Am vergangenen Sonntag ließen sich die fünf „professionellen Hobbymusiker“ (© Moderator Leopold Doppler) bei ihrem Jubiläums-Frühschoppen im Gasthaus Neubacher in der Zeil in Wieselburg so richtig feiern.