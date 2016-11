Für dieses Anliegen setzt sich ein Personenkomitee ein, dem Absolventen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik angehören, darunter Robert Fitzthum, Obmann des Absolventenverbands, und Agrar-Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP).

Hintergrund der Bewerbung ist, dass das Wissenschaftsministerium ab dem Jahr 2019 unter dem Titel "Zukunft Hochschule" die Aufgaben zwischen Universitäten und Fachhochschulen neu abgleichen wolle. Der Anteil an FH-Studierenden soll steigen, auch um die Durchlässigkeit zwischen universitärer wissenschaftlicher und praxisorientierter Ausbildung zu forcieren. Auch das Studienangebot betreffend Pflanzenbau und Viehzucht soll diesbezüglich neu justiert werden. Die reguläre Ausschreibung für neue Fachhochschulplätze wird für 2019 erwartet, sollte aber besser sofort starten.

Räumlich und personell gerüstet

"In Wieselburg ist man jedenfalls sowohl inhaltlich wie auch personell und auch räumlich dafür gerüstet und rasch startklar", betonten die FH-Standort-Bewerber in einer Aussendung. An Argumenten wurde u.a. angeführt, dass in Österreich aktuell mehr als 430 FH-Studiengänge geführt würden, aber bis dato kein einziger mit agrarischem Schwerpunkt. Ein solcher lasse sich in Wieselburg durch die Nutzung bestehender Infrastruktur rasch realisieren und auch kostengünstig führen.

Bereits jetzt gebe es im Raum um die Messestadt im Erlauftal zahlreiche Lehr-, Forschungs- und Wirtschaftsunternehmen aus dem agrarischen Umfeld. Ein entsprechendes Curriculum für einen FH-Studiengang Agrartechnologie wurde bereits entwickelt und soll mit der FH Wiener Neustadt umgesetzt werden.

Neben Fitzthum und Pernkopf zählen FJ-Direktor Alois Rosenberger und Josef Pinkl, Obmann des Kuratoriums des FJ, zu den Initiatoren. Dem Komitee angeschlossen haben sich u.a. die FJ-Absolventen Bernhard Geringer (TU Wien) und "runtastic"-Gründer Florian Gschwandtner, Berglandmilch-Generaldirektor DI Josef Braunshofer, Landwirtschaftskammerpräsident Abg. Hermann Schultes und Josef Pröll, Generaldirektor der Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG.