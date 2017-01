Zu Beginn des Frühjahrsprogrammes der „Gesunden Gemeinde“ zeigt Inselkenner Günter Peter in seinem Filmvortrag „Mallorca – Insel der Vielfalt“ bekannte Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps der Baleareninsel. Der Vortrag findet in Kooperation mit dem Kneipp Verein am Mittwoch, 25. Jänner, um 19 Uhr im kultur.portal in Scheibbs statt.

Peter Löwenstein entführt im kultur.portal am Mittwoch, 22. Februar, um 19 Uhr mit seiner Multimediaschau auf die Blumeninsel Madeira.

Bewegung und grüne Kosmetik

Am Donnerstag, 16. Februar, (ab 18 Uhr in der Polytechnischen Schule) zeigt Manuela Blaha im Workshop „Seifen sieden für Anfänger“, wie einfach es ist, Seife selbst herzustellen. Kursbeitrag: 45 Euro. Passend zur Jahreszeit gibt es am Montag, 20. März, (ab 19 Uhr, ebenfalls in der Polytechnischen Schule) den Workshop „Grüne Kosmetik – Frühling auf der Haut“ mit Birgit Aspalter.

Kursbeitrag: 36 Euro. Markus Dürnberger referiert am Donnerstag, 30. März, um 19 Uhr im Rathaus-Festsaal über „Gesundheit nach dem Rhythmus des Mondes“. Eintritt: 5 Euro. Daneben gibt es seit 9. Jänner wieder Bewegungskurse mit Sportwissenschaftlerin Irene Zerkhold (die NÖN berichtete), „Bewegung für starke Frauen“ mit Hannelore Kurs und einen Smovey-Kurs mit Anita Pflügl.

Näheres zum Programm gibt es auf www.scheibbs.gv.at.