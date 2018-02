175.263 Essen wurden über die Aktion „Essen auf Rädern“ seit ihrer Gründung 1991 in Gaming ausgeliefert. Jetzt steht die Aktion kurz vor dem Aus: Mit Ende März wird es mit Johann Kainz und Rudolf Schneck nur noch zwei freiwillige Fahrer für „Essen auf Rädern“ geben. Das bedeutet konkret, dass Kainz und Schneck jeweils jede zweite Woche Dienst übernehmen müssten, eine Situation, die – aus verschiedenen Gründen – nicht tragbar ist.

„Auf Dauer zu zweit so eingespannt zu sein geht am Sinn der Freiwilligkeit vorbei.“Bürgermeisterin Renate Gruber

„Was ist, wenn irgendetwas passiert – eine Krankheit oder andere Verpflichtungen? So etwas kann immer sein“, erklärt Rudolf Schneck, der mittlerweile seit sechs Jahren für „Essen auf Rädern“ fährt. Auch Bürgermeisterin Renate Gruber sieht den dringenden Bedarf an mehr Fahrern: „Auf Dauer zu zweit so eingespannt zu sein geht am Sinn der Freiwilligkeit vorbei.“

Im Schnitt 14 bis 20 Essen liefern die „Essen auf Rädern“-Fahrer täglich aus. 365 Tage im Jahr, denn „egal ob Heiliger Abend ist oder Ostern, die Leute brauchen ja etwas zu essen“. Etwa eineinhalb Stunden pro Tag sind sie dafür unterwegs. Die weiteren Voraussetzungen, die die Fahrer mitbringen müssen, sind schnell erfüllt: ein Auto und die entsprechende Rüstigkeit, um die Essenspakete auch in die Häuser bringen zu können. „Im Prinzip suchen wir jung gebliebene Pensionisten“, resümiert Bürgermeisterin Gruber.

Für die freiwilligen Fahrer gibt es ein „Kilometergeld“ von mindestens 13,20 Euro pro Tag. „Wenn man es wegen des Geldes macht, ist man hier aber falsch“, meint Rudolf Schneck. Sein Kollege Johann Kainz stimmt zu: „Man muss das als Sozialdienst sehen. Unsere Kunden sind zum Großteil Mindestpensionisten. Für diese muss etwas getan werden.“ Müsste „Essen auf Rädern“ eingestellt werden, wüssten viele Menschen nicht, woher sie eine warme Mahlzeit bekommen sollten.

"Je mehr, desto besser"

Zumindest ein bis zwei neue Fahrer wären unbedingt notwendig, um den Arbeitsaufwand zu bewältigen, vier wären wünschenswert. „Nach oben gibt es aber keine Grenze – je mehr, desto besser“, sind sich Schneck, Kainz und Gruber einig. Gesucht wird allerdings schon seit einem dreiviertel Jahr – bis dato leider erfolglos. Ein Facebook-Aufruf von Rudolf Schneck brachte der Causa aktuell wieder Aufmerksamkeit: Bis Redaktionsschluss wurde das Facebook-Posting von Schneck ganze 120 Mal geteilt. Gemeldet hat sich bisher aber noch niemand.