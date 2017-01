Touristiker und Gemeindeverantwortliche aus Gaming, Göstling und Hollenstein jubeln über eine tolle Werbung für die Region. Nadja Mader und Lukas Schweighofer waren von Montag bis Freitag der Vorwoche mit dem ORF-Frühstücksfernsehen „Guten Morgen Österreich“ zu Gast in den drei tief verschneiten Wintersportgemeinden.

Am Montag kam die dreistündige Live-Sendung aus der Kartause Gaming, am Dienstag vom Fuße des Ötschers in Lackenhof, am Mittwoch bei minus 16 Grad vom Göstlinger Dorfplatz, am Donnerstag vom Königsberg in Hollenstein und am Freitag bei dichtem Schneefall direkt vom Hochkar.