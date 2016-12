Gaming , Gresten

Bis Sommer 2017 entsteht ein Netz mit rund 30 Ladessäulen in der gesamten Eisenstraße-Region“, freut sich Eisenstraße-Obmann Nationalratsabgeordneter Mag. Andreas Hanger. Gemeinsam mit Projektpartner Bürgermeister Christoph Trampler (GVU Scheibbs) sowie den Standortbürgermeistern Landtagsabgeordnete Renate Gruber (Gaming) und Wolfgang Fahrnberger (Gresten-Markt) nahm er die Ladeinfrastruktur am vergangenen Dienstag offiziell in Betrieb.

Die Errichtung der Elektro-Zapfsäulen ist Teil des LEADER-Projekts „eMobil in der Eisenstraße“, das von der Europäischen Union und dem Land Niederösterreich kofinanziert wird. Weitere Maßnahmen sind die enge Verzahnung des Tourismus mit dem Thema Elektromobilität sowie die Sensibilisierung für E-Car-Sharing.

Gresten ist „eMobil“: Die E-Ladesäule vor dem Gemeindeamt Gresten ist betriebsbereit:

Michael Schmidinger (EVN), Obmann Bürgermeister Christoph Trampler (GVU Scheibbs), Vizebürgermeister Josef Grasberger, Geschäftsführer Johann Wurzenberger (GVU Scheibbs), Georg Kölbel (Elektro Kölbel), geschäftsführender Gemeinderat Harald Gnadenberger, Richard Essletzbichler (EVN), Eisenstraße-Obmann Nationalratsabgeordneter Mag. Andreas Hanger sowie Bürgermeister Wolfgang Fahrnberger (v.l.).

Mit der EVN wurde ein kompetenter Partner ins Boot geholt. Als Vorreiter beim Thema Elektromobilität kann das niederösterreichische Energieunternehmen jahrelange Erfahrung in diesem Gebiet vorweisen.

Die Eröffnung der beiden Elektro-Zapfsäulen erfolgte wenige Tage nach Bekanntgabe der Elektromobilitätsoffensive des Bundes. Dass das Thema immer stärker im Kommen ist, zeigte sich auch beim Fototermin: GVU Scheibbs-Geschäftsführer Johann Wurzenberger fuhr geräuschlos mit einem E-Golf vom Autohaus Pruckner vor.