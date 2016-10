Weithin beherrscht das Bergmassiv des Ötschers die Landschaft im südwestlichen Niederösterreich. In der Sendung „Heimatleuchten – mit Bertl Göttl im Ötscherland“ erkundet der ServusTV-Brauchtumsexperte die Region rund um den Ötscher. Seine spezielle Aufmerksamkeit gilt dabei den kulturhistorischen Besonderheiten und den Menschen, die hier ihre Heimat haben.

Auf der Via Sacra von Annaberg ins steirische Mariazell, mit der historischen Diesellok weiter hinunter ins Ybbstal und nach Gaming und letztendlich zum Kirchweihsonntag in Göstling führt Bertl Göttls Reiseroute. Unterwegs trifft er Menschen aus der Region, die ihn an ihrem Schatz aus Erfahrungen und Erlebtem teilhaben lassen.

In Göstling schließt die Reise mit Blasmusik, Goldhauben und Trachtenfrauen. Musikalisch begleiten Bertl Göttl die Familienmusik Grössbacher und der Tannberger Viergesang. Sendetermin: Freitag, 4. November, 20.15 Uhr, ServusTV.