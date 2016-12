Ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt und ein Programm für Jung und Alt erwarten die Besucher des Oberndorfer Advents am Samstag, 10., und Sonntag, 11. Dezember, auf der Gemeindewiese und im Gemeindeamt. Außerdem gibt es ein Konzert in der Pfarrkirche.

Zillertaler Weihnacht mit Marc Pircher

Großes Highlight ist am Samstag das bereits 25. „Weihnachtspostamt Oberndorf an der Melk“. Für dieses Sonderpostamt wurden vom Oberndorfer Künstler Hannes Rausch ein eigener Sonderstempel und eine Sondermarke entworfen. Außerdem wird passend zum Postamt eine Briefmarkenausstellung gezeigt.

Das Konzert „Zillertaler Weihnacht mit Marc Pircher und Freunden“ findet am Samstag um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche Oberndorf statt. Karten gibt es in der Volksbank und Raiffeisenbank Oberndorf.

Kunsthandwerk und Perchtenshow

Diverse Kunsthandwerk-Aussteller aus Oberndorf und Umgebung bieten ihre Werke am Samstag und Sonntag im Gemeindeamt zum Kauf an. An beiden Tagen wird auch bei diversen Verkaufsständen auf der Gemeindewiese für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.

Ein weiteres Highlight ist das weihnachtliche Kindertheater „Sterntaler“ mit Irmgard Bauhofer um 16 Uhr im Raiba-Saal.

Wer es lieber musikalisch mag, hat mit der Bläsergruppe ab 17 Uhr Freude.

Weniger besinnlich wird es um 19 Uhr, wenn die „Black Demons of Darkness“ ihre Perchtenshow präsentieren.

Besinnlichkeit bei einer Kutschenfahrt

Idyllischer geht es da schon am 3. Adventsonntag weiter. Kutschenfahrten werden von 13 bis 15 Uhr vor der Raiffeisenbank geboten und ein Kinderprogramm mit Weihnachtsbasteln der ÖVP-Frauen bietet von 14 bis 16 Uhr im Jugendraum am Gemeindeamt Beschäftigung.

Um 15 Uhr findet beim Ad-ventmarkt auf der Gemeindewiese die Ziehung vom Weihnachtsgewinnspiel der Oberndorfer Wirtschaft statt.

Die Besucher erwartet auch eine große Krippenausstellung mit neun Ausstellern im Gemeindehaus. Am Samstag kann sie ab 13 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr besucht werden.