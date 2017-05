Von 17. bis 18. Juni stehen die Mostviertler Berge, diesmal der Naturpark Ötscher-Tormäuer, ganz im Zeichen der Wanderbaren Gipfelklaenge. Unter der musikalischen Leitung der „wellenklaenge, lunz am see“ mit Intendantin Suzie Heger beschallen heimische und internationale Künstler die Almen und Gipfel live und in freier Natur. Dabei begleiten sie zahlreiche Wander- und Musikbegeisterte auf ihrem Weg entlang musikalischer, kulinarischer und informativer Stationen im ÖTSCHER:REICH.

Die Ausgangspunkte für die Wanderungen liegen dieses Jahr am Erlaufstausee in Mitterbach und in Annaberg. Im Rahmen der Konzerte an ausgesuchten Plätzen werden unter anderem die Ötscher-Basis Wienerbruck, der Gastgarten des ehemaligen Gasthof Sabath und das Annaberger Haus am Tirolerkogel bespielt.

Die Künstler und Routen im Überblick

Die musikalische Reise beginnt mit einer Abordnung des „Ensemble 013“ am Samstag, 17. Juni, um 9:30 Uhr am Bahnhof Mitterbach. Gegründet als Bühnenensemble für die aktuelle Jedermann Produktion der Salzburger Festspiele, vereint das „Ensemble 013“ hochrangige Musiker aus Österreich und den USA sowie aus den verschiedensten musikalischen Landschaften. Der Weg führt vom Bahnhof Mitterbach zur Erlaufstausee-Schänke, wo auch der offizielle Auftakt stattfindet. Mittags spielt das „Ensemble 013“ in voller Besetzung am Josefsberg im Gastgarten des ehemaligen Gasthofs Sabath nochmals auf.

Nach der Mittagspause am Josefsberg treten die Wanderer den Weg Richtung Naturparkzentrum Ötscher-Basis an. Der Höhepunkt am Samstagabend wird „Schorny spielt auf“, bestehend aus den Ausnahmekünstlern Willi Resetarits, Die Strottern, Georg Breinschmid und Antoni Donchev unter der Leitung von Matthias Schorn, in der Ötscher-Basis sein.

Tags darauf, am 18. Juni ab 9 Uhr, werden alle Wanderbegeisterten beim alten Gemeindehaus in Annaberg vom Urgestein Norbert Hauer mit seinem Trio „Dutrio“ begrüßt.

Die Wanderung verläuft an diesem Tag über 524 Höhenmeter bis zum Annaberger Haus am Tirolerkogel. Dort finden mit dem Konzert der „Global Groove Lab“ die Wanderbaren Gipfelklaenge einen würdigen Abschluss.

Am Tirolerkogel endet das geführte Programm, Wanderer können ihren Rückmarsch individuell gestalten.