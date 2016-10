Natürlich war es keine „normale“ Diplomfeier, die am Donnerstag im Landesklinikum Scheibbs stattfand. Durch die Schließung der Schule und die Verlegung der Ausbildung nach Amstetten und andere Standorte war es die letzte Überreichung der Diplomzeugnisse und damit doch überall etwas Wehmut zu spüren, auch manche Träne ließ sich nicht verbergen.

Zu Beginn der Feier zogen die Absolventen unter Beifall ihrer Angehörigen und der vielen Festgäste in den Saal ein, dann eröffnete die famose A-Capella-Formation „Zwo3wir“ aus dem Mostviertel die Veranstaltung musikalisch.

Insgesamt 611 Diplomanden haben in Scheibbs ihre Diplomausbildung absolviert, zusätzlich erhielten 88 Personen eine Pflegehilfeausbildung. „Es war eine schöne und sinnerfüllte Zeit, es war eine Zeit spannender Geschichten“, blickte Andrea Halbertschlager, seit 1995 Direktorin der Schule, zurück.

Kompetenz, Verständnis und Sensibilität

Schon zu Beginn der Ausbildung dieses letzten Jahrgangs war nicht festgestanden, ob die jetzigen Absolventen die Schule in Scheibbs überhaupt fertig machen könnten. „Trotzdem habt ihr euch dafür entschieden und die großen Herausforderungen angenommen, der Unsicherheit und dem Unbekannten zum Trotz. Dafür ist viel Mut notwenig, und dieser Mut gab euch die Kraft, die zum Einstieg notwendig war“, sagte Halbertschlager.

Die Höhen und Tiefen, welche gerade in einer solchen Ausbildung auf junge Menschen zukommen, sprach auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner in ihrer Festrede an.

„Die Pflege ist kein einfacher Beruf. Es ist nicht nur viel Kompetenz, sondern auch viel Verständnis und enorme Sensibilität erforderlich. Wenn man sich allerdings den demografischen Wandel in unserem Land, insbesonders die zukünftige Altersstruktur anschaut, dann weiß man auch, dass ihr Beruf ein krisensicherer ist“, gab die ÖVP-Politikerin den Absolventen mit auf den Weg.

