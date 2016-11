Das Ybbstal zählt zu einer der vier Pilotregionen in Niederösterreich, in denen in den nächsten Jahren von der NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft ein öffentliches Glasfaserinfrastrukturnetz ausgebaut werden soll. Dazu werden in allen Gemeinden Infoveranstaltungen abgehalten. In Göstling nutzten zweihundert Gemeindebürger die Möglichkeit, sich zu informieren und offene Fragen zu klären.

Als Einstieg stellte Breitbandkoordinatorin Birgit Weichinger das Glasfaserinfrastrukturprojekt vor und Wolfgang Voglauer vom Büro IKW erläuterte die technischen Fragen. Als Gastvortragender war Breitbandkoordinator Rainer Mischke eingeladen. Mischke hat die Pilotregion StadtLand und Zukunftsregion Thayatal bei der Errichtung der Glasfaserinfrastruktur begleitet und beantwortete die offenen Fragen der Gemeindebürger und -vertreter. „In einigen Waldviertler Gemeinden“, schilderte der Experte, sei das Glasfasernetz bereits aktiv: „Die Gemeindebürger sind schlichtweg begeistert.“ Nun gebe es auch für das Ybbstal diese einmalige Chance, betonte Mischke: „Die Gemeinden sollten diese Möglichkeit für die zukunftssichere Entwicklung unbedingt wahrnehmen.“

Über 200 Besucher kamen in Göstling zur Informationsveranstaltung. | NOEN

Der nächste Schritt seitens der Bürger oder Betriebe sei nun die Infrastrukturbestellung für die Glasfaserleitung auf dem jeweiligen Gemeindeamt. Nach Erreichen der erforderlichen 40 Prozent-Quote pro Gemeindegebiet werden die nächsten Schritte – Detailplanung, Ausschreibung, Bau – festgelegt. Der Kostenbeitrag für die Herstellung liegt im Aktionszeitraum bis 31. Dezember pro Haushalt bei 200 Euro, danach ab 600 Euro.

„Wir stehen zu unserem Slogan: ‚Göstling startet mit Breitband durch‘“, erklärte Bürgermeister Friedrich Fahrnberger, „Diese einmalige Chance sollten wir nützen!“