Mehr als 100 Sonderausstellungen organisierten die ehrenamtlichen Helfer der 20 Eisenstraße-Museen in zwei Jahrzehnten. Knapp 1,5 Millionen Gäste begrüßten sie in ihren Häusern im Ybbs- und Erlauftal, davon kamen allein 510.000 Besucher ins Mendlingtal.

„Das Mendlingtal gehörte zu unseren ersten Mitgliedern. Daher passt es sehr gut, dass wir den 20. Geburtstag genau hier in nicht alltäglicher Umgebung feiern. Die geführte Wanderung erinnerte uns an die Anfänge des Museumsverbunds und vermittelte das Gemeinschaftsgefühl, das die Eisenstraße-Museen so stark macht“, betonte Eva Zankl, Sprecherin der Eisenstraße-Museen.

Über 60 ehrenamtlich Tätige waren der Einladung zum 20-Jahr-Jubiläum gefolgt. Als Ehrengäste begrüßte Eva Zankl die „Schwarze Grafen“ Bertl Sonnleitner, Berthold Panzenböck, Friedrich Riess, Herbert Landl, Reinhard Fahrengruber und Ernst Zettel. Letzterer vermittelte gemeinsam mit Peter Huber und Fritz Schrefel unterhaltsam das harte Leben der Holzknechte, Trifter und Sägemeister bei der Wanderung durch die wild-romantische Mendling-Schlucht.

Beim Herrenhaus in Hof empfing geschäftsführender Gemeinderat Hermann Ensmann die Wanderer. Sprecherin Eva Zankl würdigte in ihrer Festrede ihre Vorgängerin Marianne Schallauer, die zehn Jahre dem Verbund vorstand, und das Miteinander und den Austausch unter den Museen. Bei der Gründung gehörten elf Museen dem Verbund an, mittlerweile sind es 20 Einrichtungen.

Die Erfolgsbilanz nach zwei Jahrzehnten kultureller Arbeit begeisterten auch Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger. „Durch Ihre ehrenamtliche und engagierte Arbeit leisten Sie einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Unsere Geschichte gibt der Region Identität und diese ist Basis für eine zukunftsorientierte, innovative Entwicklung“, dankte er den Mitgliedern des Museumsverbundes.

Ulrike Vitovec, Geschäftsführerin des Museumsmanagements NÖ, lobte die langjährige Zusammenarbeit der Eisenstraße-Museen und streute den Anwesenden Rosen: „Seitens des Landes ist der Museumsverbund Eisenstraße-Museen als wirklicher Vorzeigeverbund anzusehen. Er ist beispielgebend für andere Kooperationen!“

Umrahmt mit Musik, Kulinarik und Gesang klang der Abend im Herrenhaus in Hof gemütlich aus.