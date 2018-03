Riesengroß war die Freude, als sich der Sessel von Nena und Larissa umdrehte. Lea Gruber, 14 Jahre, aus Göstling konnte bei der Blind Audition das Mutter-Tochter-Gespann von ihren Gesangsqualitäten überzeugen. Die BORG-Schülerin performte am Sonntag in der vierten Folge der „The Voice Kids“-Blind Auditions auf SAT.1 die erfolgreiche Debüt-Single „Nothing’s Real but Love“ von der britischen Sängerin Rebecca Ferguson.

In Göstling kommt man derzeit vom Fan-Fernsehen gar nicht mehr ab. War es zuerst Olympia mit Katharina Gallhuber so ist es jetzt Lea Gruber und die Sat.1-TV-Show „The Voice Kids“.

Zur vierten Show der Blind Auditions, in der die 14-jährige Göstlingerin ihren großen Auftritt hatte, versammelten sich rund 50 Göstlinger Fans im PfarrKulturHaus zum gemeinsamen Fan-Fernsehen und Daumendrücken. Mittendrin Lea Gruber, Mama Andrea Gruber und Papa Wolfgang. Und es hat sich bezahlt gemacht. Die Göstlinger Fans konnten abermals vor dem Bildschirm gemeinsam jubeln.

