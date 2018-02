Mit Anfang März beginnt die Zeit der Genussskifahrer. Viele genießen am Vormittag die Pisten und am Nachmittag den Sonnenschein auf den Terrassen der urigen Hütten – und die beste lokale Kulinarik des Mostviertels.

Zum ersten Mal findet heuer am 10. März das „Genuss Wedeln“ am Hochkar statt. Beim „Genuss Wedeln“ warten exklusive Schmankerl wie Alpin Sushi, Garnelen Burger oder JoSchis Berghaus Pizza in insgesamt acht Häusern und Hütten auf die Gäste. Die ideale Weinbegleitung zum Verkosten gibt es von Niederösterreichs Top-Winzern. Neben Malat, Donabaum, Mrozowski und Co., findet sich die NÖ Weinkönigin mit ihrem Weingut Herzog, der Weinhof Waldschütz, sowie das Weingut Knötzl, Anton & Gabi Bauer und das Weingut Etz am Hochkar ein.

Für die geistige Alternative zum Wein sorgt die Qualitäts-Brennerei Schüller aus Maria Taferl. Den vollen Genuss gibt es mit dem Traubenticket um 47 Euro inklusive Skitageskarte. Saisonkartenbesitzer zahlen nur 25 Euro.

Gemeinsam wird um 10 Uhr beim Sporthaus am Hochkar gestartet. Anschließend dürfen die Gäste die ausgewählten Weine in den umliegenden Hütten verkosten. Um 15 Uhr starten die Teilnehmer beim finalen Winzer Race, einem Funracebewerb am Almhang, um danach bei der After Show Party bei DJ Klängen in der Latschenalm den Tag ausklingen zu lassen.

Wer einen herrlichen Skitag mit einem einzigartigen Abendessen krönen möchte, kann das VIP Ticket „Trauben und Dinner“ buchen. Zum Preis von 132 Euro (Saisonkartenbesitzer 112 Euro) ist – neben dem gesamten Angebot des Standardtickets – ein 7-Gang Wein Degustations-Dinner im neuen Almgasthof am Hochkar inbegriffen.