Nachdem die geplante Premiere am Stefanitag noch wegen Krankheit einiger Darsteller abgesagt werden hat müssen, klappte es am vergangenen Freitag. Die Landjugend-Mitglieder gaben unter der Regie von Bernhard Blaimauer die erste Vorstellung der Komödie „Wunder über Wunder“ zum Besten. Weitere Aufführungen finden am 5. und 7. Jänner um 20 Uhr sowie am 6. Jänner um 14 Uhr statt. Karten und Infos: 0664/ 75062932.

Regie: Bernhard Blaimauer

Darsteller:

David Heim (Martl)

Laura Schachner (Wabi)

Theresia Klapf (Heidi)

Christian Rettensteiner (Jakob Bauer)

Florian Klapf (Pfarrer)

Stefan Heim (Gustl)

Melanie Roseneder (Grete)

Karina Fallmann (Inspektor)

Sebastian Schaupp (Isidor)

Florian Haidler (Flo)