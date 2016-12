Auf dem Kraml-Parkplatz präsentierten sich nacheinander alle sechs gemeldeten Gruppen, allein der längst engagierte Heilige Nikolaus war plötzlich erkrankt.

So kam es, dass diesmal nur Krampusse in ihren schaurigen Outfits mit Birkenruten, geschwärzten Gesichtern und Händen, in langhaarige Felle gehüllten Körpern, und auf den Köpfen Angst einflößende geschnitzte Holzmasken tragend vor den Augen der zahlreichen Kinder und jung gebliebenen Erwachsenen eine bemerkenswerte Show ablieferten.

Mit von der Partie waren die „Teufelsseepass Wildalpe“ (Steiermark), die „X-Pass“ aus St. Florian (Oberösterreich), die „Jagasteig Teifin“ (Salzburg), die „Höhnpass“ aus Behamberg, „Krochledan Pass“ aus Pöchlarn und als Veranstalter die „Mostviertler Grom Teufeln“. Nachdem das bunte Treiben am Festplatz im Unteren Markt abgeklungen war, übersiedelten die Unentwegten in die Kulturschmiede, wo es eine Krampus-Party mit DJ Sigi gab.

Für Gründungsobmann Markus Dettenbeck und seine Passknechte, die heuer ihr zehnjähriges Bestandsjubiläum feierten, war es auf alle Fälle ein Erfolgserlebnis der besonderen Art.