Am dritten Adventsonntag stimmten sich in Gresten viele Besucher musikalisch auf Weihnachten ein.

Mit der gut einstudierten und ausgereiften musikalischen Reise „Dort in Bethlehem“ stimmten der Kirchenchor (Leitung Helga Grasberger) sowie Schüler der Volksschule mit Religionslehrerin Rosi Resch, eine Bläsergruppe des Blasorchesters sowie die „Wia z’Haus Musi“ mit Petra Plank, Berthold Eppensteiner, Elisabeth Grissenberger und Gerhard Grabner (rechtes Bild) am Nachmittag des dritten Adventsonntages in der Pfarrkirche Gresten viele Besucher auf die Geburt des Herrn ein – und das in sechs verschiedenen Sprachen. Besinnliche Gedanken von Ernestine Fusser bereicherten das Programm, wofür Pfarrer Franz Sinhuber allen Akteuren herzlich dankte.