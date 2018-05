Nachdem die Filmproduzentin Anita Lackenberger und ihr Team wochenlang für das LEADER-Projekt „VerWurzelt“ drehten, geht es nun in die heiße Phase. Am 22. Juni erlebt der Regionalfilm um 19.30 Uhr im Turnsaal der Neuen Mittelschule Gresten bei freiem Eintritt seine Uraufführung. Engagierte Heimatforscher – wie Pastor Georg Kuhr, Pfarrer Eberhard Krauß oder Professor Leo Prüller – recherchierten seit den 1970er-Jahren die Namen von 1.763 „lutherischen Exulanten“ des Mostviertels – allein in Gresten waren es 546.

Dieses länderübergreifende Projekt soll im Rahmen einer Film- und Dialogreihe einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden – mit Verbindungen zu heutigen Flucht-Szenarien. Inzwischen hat das Team um Anita Lackenberger Aufnahmen von der „Mutterpfarre“ Steinakirchen, den „drei Märkten“ Gresten, Purgstall und Scheibbs, der Filialkirche in Feichsen, der Kartause Gaming, der „Luther-Bibel“ in Reinsberg und der ganzen Gegend im Kasten.