Mit einer perfekten „Gemütlichen Adventeinstimmung“ läutete im Gastgarten „Zum grünen Baum“ von Renate und Peter Kummer die Grestner Wirtschaftsgemeinschaft (GWG) traditionsgemäß am Freitag vor dem ersten Adventsonntag die stillste Zeit des Jahres ein. „Ehrengast“ war wieder der heilige Nikolaus, der an weit mehr als 150 Kinder Geschenke verteilte.

Unter der Moderation von GWG-Obmann Walter Unterberger vermittelte der NMS-Chor unter der „Doppelleitung“ von Ursula Schwab und Daniela Faschingleitner bekannte und zeitgemäße mehrstimmige Lieder zur beginnenden Vorweihnachtszeit. Noch selten fanden sich im festlich geschmückten Garten so viele Familien und örtliche Prominenz ein, um sich an den Darbietungen zu erfreuen. Bei der obligaten Verlosung gingen die Hauptpreise an Christine Popper, Silvia Daurer und Helga Tanner.