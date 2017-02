Im Vorjahr entführte das Grestner Pfarrtheater sein Publikum in den Orient, heuer bleibt man mit dem Lustspiel „Der Sündenbock“ von Hans Gnant in heimischen Gefilden: Hoferbe Xandl (Leopold Latschbacher) soll von seinem Vater, Landwirt Franz Reiter (Mathias Aigner), das Bauernhaus übernehmen.

Schon längst ist er im heiratsfähigen Alter und er hat in der Nachbarstochter auch schon seine Herzensdame gefunden – allerdings ist er zu schüchtern, um ihr seine Liebe zu gestehen. Sein etwas jüngerer Bruder Günther (Andreas Lechner) ist in dieser Hinsicht gegenteilig veranlagt. Er ist hinter allen Mädels her und etwas leichtsinnig.

Premiere am Faschingssamstag

Durch Trunkenheit am Steuer hat er seinen Führerschein verloren, lässt sich davon aber nicht vom Autofahren abhalten. Ausgerechnet mit dem Auto der Eltern von Xandls Auserwählten verursacht er einen Unfall. Da muss nun der ältere Bruder als Sündenbock herhalten – und nicht nur dafür, sondern auch für allerhand weitere Verwicklungen.

Welche das sind, das kann man bei der Premiere am Faschingssamstag und den weiteren Aufführungen erfahren. Unter der Regie von Pfarrer Franz Sinhuber garantiert das Ensemble des Grestner Pfarrtheaters auch heuer wieder einen unterhaltsamen, charmanten und vor allem lustigen Theaterabend.