Mitglieder des Vereines Pferdefreunde Gresten sattelten auch heuer wieder zeitgerecht ihre Pferde, um alle Besitzer von Hauskapellen in Gresten zu informieren, wann sie am Heiligen Abend das Friedenslicht hoch zu Ross bringen werden. Die Idee, die Entstehungsgeschichten der betroffenen 15 Kapellen aufzuspüren, stammte einst von Gründungsobmann Walter Holzhacker und dessen langjährigem Stellvertreter Heinz Latschbacher. Für heuer wurde die geschichtsträchtige „Gartlmühlkapelle“ am Ufer der Kleinen Erlauf, direkt im Markt Gresten, von der nunmehrigen Obfrau Ulli Wieser ausgewählt.

Ritter „Nordevindus de Grosten“ soll in der Gartenmühle gehaust haben

Über sie berichtet um 1960 der Scheibbser Heimatkundler Alois Wolfram Folgendes: „Im Inneren ist ein gebrauchter barocker Altar, darüber ein Kreuz mit Corpus, eine etwa zehn Zentimeter hohe Lourdesstatue und einige Bilder. Ihr Alter ist unbekannt.“ In dem 1859 von Moritz Alois Becker erschienenen „Reisebuch für Besucher des Ötschers“ tauchte die Sage auf, dass um 1260 in der Gartlmühle der Ritter „Nordevindus de Grosten“ gehaust haben soll. Mit Fakten untermauert ist, dass 1676 Ernst Graf von Zinzendorf durch Kauf um 430 fl. die Gartlmühle erwarb. Ob er dann auch die Kapelle errichten ließ, ist zumindest denkbar.

Obwohl die Andachtsstätte nach wie vor auf öffentlichem Grund stand, entschlossen sich 1982 die Anrainer Berta und Franz Raab vom Hause Gartl-mühle, das Gebäude zu renovieren. Als dann nach einer „Schmieraktion“ abermals eine Generalsanierung anstand, holte Sohn Thomas Raab seine Nachbarn Renate und Peter Kummer mit ins Boot. 2011 wurde aus der Marien- eine Hubertuskapelle. Nun ziert ein Acrylbild auf Leinwand vom Patron der Jägerschaft das Kapelleninnere, welches der Grestner „Meistermaler“ Andreas Lengauer schuf.