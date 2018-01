In Waidhofen versammelten sich Katholiken und Protestanten zum Gebet. ARGE Familienforschung war dabei.

Ein ökumenischer Gebetsabend für die Einheit der Christen, zu dem Dechant Herbert Döller und Pfarrer Siegfried Klock-Thudt in die Stadtpfarrkirche Waidhofen an der Ybbs geladen hatten, inspirierte die Arbeitsgemeinschaft Familienforschung NÖ-Eisenwurzen & Mittelfranken zu einem heimatkundlichen Ausflug in die Vergangenheit.

Unter dem Leitthema „Wer den Menschen dienen will, muss die Zukunft im Auge haben – und die Vergangenheit bei den Akten“ beteten 70 katholische und evangelische Christen gemeinsam. Ein starkes Zeichen besonders in der Region Eisenwurzen, wo die „Lutherischen Lehren“ einst auf fruchtbaren Boden gefallen waren.

Bereits 1526 hatte der Waidhofner Paul Rebhun an der Universität Wittenberg inskribiert und war zu einem Mitstreiter von Martin Luther geworden.

1560 holten die Söhne der Grundherren von Purgstall und Gresten lutherische Priester in ihre Grundherrschaften. 1585/86 kam es nach den „Fastenpredigten“ des Hof- und Dompredigers Georg Scherer in Waidhofen zu den ersten Versuchen einer Gegenreformation, die auch zur Ausweisung des gesamten Waidhofner Stadtrates führte. Stadtschreiber Wolf Ebenperger wurde damals im Stadtturm eingekerkert und starb nach zwei Jahren.

Vor 400 Jahren begannen der Dreißigjährige Krieg und die Massenvertreibung von Tausenden „Lutherischen“, die in Mittelfranken eine neue Heimat fanden. Dank der Gesellschaft für Familienforschung mit Sitz in Nürnberg wurden mittlerweile die Namen, Höfe und Stammbäume von 1.763 Exulanten des Mostviertels ausgeforscht.