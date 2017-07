Der Rettungstransportwagen Gaming, das Noteinsatzfahrzeug Scheibbs sowie die First Responder Gresten wurden am frühen Montagmorgen zu einem Einsatz nach Gresten (Oberamt) alarmiert, auch die Polizei Gresten sowie die Freiwilligen Feuerwehren Gresten und Ybbsitz wurden verständigt: Ein Mann war am Schwarzenberg mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Beim Eintreffen der Gaminger Sanitäter sahen diese, dass der Mann entgegen der ersten Meldung gottseidank nicht im Fahrzeug eingeklemmt war; er hatte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien können. Die Feuerwehr baute eine provisorische Konstruktion auf, mit der der Lenker mittels Schaufeltrage vom auf der Seite liegenden Auto gerettet werden konnte.

Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde der Mann, der an der Wirbelsäule und am Brustkorb verletzt worden war, unter Notarztbegleitung ins Landesklinikum Amstetten transportiert. "Wir bedanken uns bei allen beteiligten Einsatzkräften für die tolle Zusammenarbeit!", betonte das Rote Kreuz in einer Aussendung.