Besuch vom Bildungssprecher der WKO Stefan Siegert .

Die große Nachfrage am Arbeitsmarkt an AbsolventInnen der HAK/HAS und IT-HTL Ybbs sowie die Erfolge bei nationalen und internationalen Wettbewerben waren der Grund, warum der Bildungssprecher der Wirtschaftskammer Österreich auf Vermittlung von Präsident Dr. Leitl dem Schulzentrum in Ybbs am 2. Dezember 2016 einen Besuch abstattete.