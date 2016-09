Nach einer feierlichen Erntedankprozession mit der Musikkapelle Gaming in den Pfarrhofgarten wurde im Gottesdienst auch an die Armen und Verstorbenen gedacht. Anschließend genossen die Gaminger beim Frühshoppen weitere musikalische Umrahmung der Musikkapelle unter der Leitung von Andreas Jordan. Später spielte Manuel Schornsteiner mit seiner Steirischen auf.

Neben dem Verkauf von dem in Scheiter zerhackten Maibaum – der Erlös geht an verfolgte Familien in Syrien – gab es auch ein Schätzspiel, wobei der Hauptpreis eine Reise nach Thüringen war. Außerdem gab es eine Bier- und Weinverkostung.

Erst durch das Engagement der vielen freiwilligen Helfer ist es möglich, den Erlös des Pfarrfestes in die Sanierung und Beleuchtung der vier Uhren am Kirchturm zu investieren, welches das nächste Projekt in der Pfarrgemeinde sein wird.