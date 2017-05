Ein Trafikant löst einen IT-Dienstleister an der Spitze der Jungen Wirtschaft im Bezirk Scheibbs ab. Richard Wenninger, Handelsunternehmer aus Wieselburg und Trafikant in Petzenkirchen, löste bei der jüngsten Bezirkssitzung der Jungen Wirtschaft Martin Teufel als Bezirksvorsitzenden ab. Teufel, IT-Dienstleister aus Scheibbs, ist seit 15 Jahren in der Jungen Wirtschaft aktiv tätig und war zehn Jahre lang deren Obmann.

Als Stellvertreter für Richard Wenninger agieren Sonja Aigelsreiter aus Wieselburg (selbstständige Buchhalterin) und Marketing-Experte Jürgen Resch aus Steinakirchen. Die Verabschiedung von Martin Teufel und die offizielle Vorstellung des neuen Teams der Jungen Wirtschaft wird im Rahmen der Langen Nacht der Wirtschaft am 8. Juni in der Bezirksstelle Scheibbs stattfinden.