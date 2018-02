Dass es in der römischen Mythologie eine eigene Göttin gab, welche die Aufsicht über das Beschneiden der Weinstöcke und Bäume hatte, war für viele der fast 50 Teilnehmer an der Fachtagung der Moststraße neu. Dass aber die Pflege von Hochstamm-Obstbäumen vor vielen Jahrtausenden genauso wie heute einen hohen Stellenwert in der Erhaltung der Kulturlandschaft haben muss, ist den meisten bewusst.

Vergangene Woche lieferte der Vortragende Hans-Thomas Bosch, der am Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee in Deutschland verschiedene Projekte zur Pflege von Obsthochstämmen bearbeitet, die Fachinformation über seine Forschungsergebnisse zur Baumkronenpflege.

Am Nachmittag kam es zum Einsatz der Raupenarbeitsbühne des Vereines „Streuobsterhaltung Mostviertel“, damit die Kronenpflege an hochstämmigen Obstbäumen durchgeführt werden konnte.

Auch Moststraße-Obfrau Michaela Hinterholzer unterstützt diese Maßnahme zur Erhaltung der Streuobstwiesen und zeigt sich erfreut über das große Interesse daran.